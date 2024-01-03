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Kayseri'de 4,5 Yılda 1,8 Milyar TL Değerinde İçme Suyu Yatırımı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kayseri'de 4,5 Yılda 1,8 Milyar TL Değerinde İçme Suyu Yatırımı Gerçekleştirildi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünce 4,5 yılı aşkın sürede 1 milyar 872 milyon 360 bin TL değerinde içme suyu yatırımı gerçekleştirildiğini bildirdi. Büyükkılıç, sağlıklı ve kaliteli içme suyunu kesintisiz bir şekilde vatandaşlara ulaştırmak için yeterli bütçe ayırdıklarını ve uzun yıllar sağlıklı altyapı noktasında sorun yaşanmaması için yatırımların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Kayseri\'de 4,5 Yılda 1,8 Milyar TL Değerinde İçme Suyu Yatırımı Gerçekleştirildi
03.01.2024 - 13:09,
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünce 4,5 yılı aşkın sürede 1 milyar 872 milyon 360 bin TL değerinde içme suyu yatırımı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, il sınırları içeresinde hiçbir yerleşim yerinde alt ve üstyapı ile ilgili sorunla karşılaşılmaması adına ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Sağlıklı ve kaliteli içme suyunu kesintisiz bir şekilde vatandaşlara ulaştırmak için yeterli bütçe ayırdıklarını, 4,5 yılı aşkın sürede 1 milyar 872 milyon 360 bin TL değerinde içme suyu yatırımını hayata geçirdiklerini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kısa ve uzun vadeli ihtiyaçlara çözümler getirirken aynı zamanda örnek teşkil eden birçok önemli yatırımı hayata geçirdik. Son teknolojiye sahip atık su arıtma tesisleri, uzun ömürlü isale ve şebeke hatları, mevcut kaynakların korunması, alternatif içme suyu kaynak çalışmaları gibi yatırımlar yaparak bu işi ne kadar önemsediğimizi gösterdik. Uzun yıllar sağlıklı altyapı noktasında hiçbir sorun yaşanmaması için gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Yapılan yatırımlar kentimize hayırlı olsun. Vatandaşlarımıza memba kalitesinde içme suyu ulaştırabilmek için aynı titizlikle ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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