Kayseri'de 40 ve 50. yılını dolduran avukatlara plaket ve berat takdim edildi - Son Dakika
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Kayseri'de 40 ve 50. yılını dolduran avukatlara plaket ve berat takdim edildi

Kayseri\'de 40 ve 50. yılını dolduran avukatlara plaket ve berat takdim edildi

Kayseri'de Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ın katılımıyla meslekte 40. ve 50. yılını dolduran 25 avukat için plaket ve berat takdim töreni düzenlendi. Sağkan, konuşmasında meslektaşlarının heyecanına ortak olmanın mutluluğunu dile getirdi ve usta çırak ilişkisinin mesleğin en önemli unsuru olduğunu vurguladı. Kayseri Barosu Başkanı Ali Köse ise avukatları tebrik ederek başarılar diledi. Tören sonunda Sağkan ve Köse, avukatlara plaket ve beratlarını takdim etti.

16.05.2024 18:47
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Kayseri'de, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ın katılımı ile meslekte 40. ve 50. yılını dolduran 25 avukat için plaket ve berat takdim töreni düzenlendi.

Kayseri Barosu Başkanlığı Seminer Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Sağkan, bugün burada meslektaşlarının yarım asırdır kaybetmedikleri heyecanlarına ortak olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Sağkan, mesleğin en önemli unsurunun usta çırak ilişkisi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün gerek meslek yaşantımızda vatandaşların hak arama hürriyetini temsil ederken onları yalnız bırakmıyorsak, gerekse meslek örgütlerimize, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve insan hakları mücadelesini cesaretle verebiliyorsak, buna sebebiyet veren, bunu sağlayan bugün özgürce bu mesleği yürütürken cesaretle adım atmamıza vesile olan siz kıymetli büyüklerimizden öğrendiklerimizdir. Bunu hiç unutmadık. Bütün meslek yaşantımızda da başucumuzda hep bu ilke yer aldı. Bu nedenle, her şeyden önce bu ülkede yaşayan 85 milyon vatandaştan sadece bir tanesi olarak sizlere şükranlarımı sunmak istiyorum."

Kayseri Barosu Başkanı Ali Köse de avukatları tebrik ederek, bundan sonraki yaşantılarında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Sağkan ve Köse, meslekte 40. ve 50. yılını dolduran avukatlara plaket ve beratlarını takdim etti.

Programa, Kayseri Barosu Yönetim Kurulu üyeleri, avukatlar ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

Erinç Sağkan, Ali Köse, Kayseri, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 40 ve 50. yılını dolduran avukatlara plaket ve berat takdim edildi - Son Dakika

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