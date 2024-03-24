Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yakut Semt Kütüphanesi Açıldı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yakut Semt Kütüphanesi Açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yakut Semt Kütüphanesi Açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan ilçesinde bulunan Yakut Mahallesi'nde 400 kişi kapasiteli Yakut Semt Kütüphanesi'ni hizmete açtı. Kütüphane, çocuklara özel bölümüyle birlikte 10 bin basılı kitap, 18 bin e-kitap ve 3 bin sesli kitap gibi geniş bir koleksiyona sahip. Ayrıca, ücretsiz internet, bilgisayar hizmeti ve fotokopi imkanı da sunulmaktadır.

24.03.2024 14:11
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Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 400 kişi kapasiteli Yakut Semt Kütüphanesi açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kütüphane, Kocasinan ilçesi Yakut Mahallesi'nde hizmet vermeye başladı.

Çocuklara özel kütüphane bölümünün de yer aldığı kütüphanede 10 bin basılı, 18 bin e-kitap ve 3 bin sesli kitap yer alıyor.

Ücretsiz internet ve bilgisayar hizmeti veren bilgisayar odalarının yanı sıra kütüphaneye üye olan herkese ücretsiz fotokopi imkanı da sunuluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yakut Semt Kütüphanesi Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yakut Semt Kütüphanesi Açıldı - Son Dakika
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