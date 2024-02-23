Kayseri'de 400 Öğrenci ve Öğretmene Yangın Güvenliği Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Kayseri'de 400 Öğrenci ve Öğretmene Yangın Güvenliği Eğitimi Verildi

Kayseri\'de 400 Öğrenci ve Öğretmene Yangın Güvenliği Eğitimi Verildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Sarıoğlan ilçesinde bulunan Şehit Er Mustafa Topçuoğlu ve Atatürk Ortaokulu ile Fatih İlkokulu'nda 400 öğrenci ve öğretmene yangın güvenliği eğitimi verdi. Eğitimde, öğrencilere yangına karşı alınması gereken tedbirler, yangına müdahale konuları anlatıldı ve müdahale teknikleri uygulamalı olarak gösterildi. Bu etkinlikle yangın güvenliği bilincinin artırılması hedeflendi.

23.02.2024 15:29  Güncelleme: 15:30
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Sarıoğlan ilçesinde 400 öğrenci ve öğretmene yangın güvenliği eğitimi verdi.

Şehit Er Mustafa Topçuoğlu ve Atatürk Ortaokulu ile Fatih İlkokulu'ndaki eğitimde öğrencilere yangına karşı alınması gereken tedbirler, yangına müdahale konuları anlatıldı, müdahale teknikleri uygulamalı gösterildi.

Etkinlikle yangın güvenliği bilincinin artırılması amaçlandı.

Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 400 Öğrenci ve Öğretmene Yangın Güvenliği Eğitimi Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 400 Öğrenci ve Öğretmene Yangın Güvenliği Eğitimi Verildi - Son Dakika
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