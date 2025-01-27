Kayseri'de 6 Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde arananların yakalanması için çalışma yürüttü.
Bu kapsamda hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından 1 yıl 8 ay ile 15 yıl 7 aya kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine teslim edildi.
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