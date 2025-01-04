Kayseri'de 6 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Kayseri'de 6 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekiplerin bu kapsamda yürüttükleri çalışmalarda, sırt çantasında 6 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen 1 şüpheli yakalandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, operasyona ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Çiçek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu şehre ve gençliğimizin geleceğine verdiğimiz sözün sonuna kadar arkasındayız. Bu şehirde uyuşturucu sattırmayacak ve hiç bir gencimizi feda etmeyeceğiz. Jandarmamız, yaptığı operasyonla yakaladığı şahsın üzerinde bulduğu 6 kilogram metamfetamin maddesinin şehrimiz sokaklarında satılmasını engelledi. Yakalanan şahsın savcılığa sevk işlemleri tamamlanmıştır."