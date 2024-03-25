Kayseri'de 60. Kütüphane Haftası programı düzenlendi - Son Dakika
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Kayseri'de 60. Kütüphane Haftası programı düzenlendi

Kayseri\'de 60. Kütüphane Haftası programı düzenlendi

Kayseri'de düzenlenen 60. Kütüphane Haftası programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan yetkililer, kütüphanelerin artması ve gelişmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Ayrıca, kütüphanelerin sadece kitap ödünç alıp vermenin ötesinde bir yaşam alanı olduğuna dikkat çekildi. Program, müzik dinletisi ve ödül töreniyle sona erdi.

25.03.2024 12:47  Güncelleme: 12:50
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Kayseri'de "60. Kütüphane Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

75. Yıl İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, programda, kütüphanelerle ilgili yapılan çalışmaları görünce çok mutlu olduklarını belirterek, sayılarının artması dileğinde bulundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da yeni çağdaki kütüphanecilik hizmetlerinin çok daha üst düzeyde ve farklı alanlarda ilerlediğini dile getirdi.

Artık kütüphanelerin sadece kitap ödünç alıp vermenin, çalışmanın ve etüt yapmanın dışında bir nevi yaşam alanı olduğuna dikkati çeken Dursun, şöyle konuştu:

"Çünkü oraya sadece çalışmaya değil, farklı aktiviteler gerçekleştirmek için de geliyorlar. Bu da bizi zaten ziyadesiyle memnun ediyor. Son dönemde ilçelerimizde de olmak üzere kentte birçok kütüphane açtık. Bütün ilçelerimizde yeniçağın teknolojik altyapısına uygun bölümleriyle hizmet veren kütüphaneler yapmak istiyoruz. Hedefimiz gerek ilçelerimizde ve gerekse şehir merkezindeki kütüphaneleri daha büyük, geniş ve kaliteli hizmet verir hale getirmek."

Program, konuşmaların ardından müzik dinletisi ile kütüphanelerden en çok kitap alan ve okuyan öğrencilere hediye verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de 60. Kütüphane Haftası programı düzenlendi - Son Dakika

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