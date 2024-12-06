Kayseri'de 8 Şüpheli Yakalandı

Güncel

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Devriye Ekipler Amirliği ekipleri ile Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şubesi personeli, 44 ekip ve 109 personelle uygulama yaptı.

Yapılan 27 uygulamada 3 bin 376 kişi ve 1219 araç sorgulandı, 75 park kontrol edildi, aranan 8 şüpheli yakalandı.

Çalışmalarda, 3 şüpheli hakkında toplam 13,15 gram narkotik madde bulundurmaktan adli işlemler başlatıldı, 3 yoklama kaçağına işlem yapıldı, ruhsatsız tabanca, kuru sıkı tabanca, 18 fişek, bıçak ve 2 hacizli araç ele geçirildi.