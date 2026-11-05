Kayseri'de akaryakıt istasyonundaki kavgada 1 kişi öldü, 5 sanık yargılanıyor. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri'de akaryakıt istasyonundaki kavgada 1 kişi öldü, 5 sanık yargılanıyor.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kayseri Kocasinan'daki akaryakıt istasyonunda 6 Mayıs'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 sanığın Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılanması başladı; tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki akaryakıt istasyonunda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin haklarında dava açılan 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar D.Ö, Y.Y, H.A, Y.E, tutuksuz sanık B.T, müştekiler A.A. ve F.A, maktul Enes A'nın yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık D.Ö, olay günü diğer sanıklar Y.Y, H.A, Y.E. ve müşteki F.A. ile Erkilet Mahallesi'nde araçla trafikte ilerledikleri sırada başka bir araçtaki kişilerin kendilerine yaklaşarak laf atıp küfrettiğini ileri sürdü.

Daha sonra yakıt almak için girdikleri akaryakıt istasyonunda bu kişilerle karşılaştıklarını ifade eden D.Ö, araçtan alkollü inen bir kişinin kendilerini yanına çağırdığını, daha sonra küfür ederek müşteki F.A'nın başına şişeyle vurduğunu anlattı.

Kavga esnasında yaşananları hatırlamadığını iddia eden sanık D.Ö, "Karşı taraf 2-3 kişiydi. Benim kavga esnasında bir kişiyle temasım oldu. Maktule bıçak gelip gelmediğini bilmiyorum. Elimde olan bıçağı karşı tarafı korkutmak için salladım." ifadelerini kullandı.

Diğer tutuklu sanıklar da kavganın trafikte yaşanan tartışmadan kaynaklandığını anlattı.

Tutuksuz sanık B.T. ise kavga etme niyetiyle araçtan inmediğini belirterek, karşı tarafın kendisine konuşma olmadan saldırdığını savundu.

Kavga sırasında sanık D.Ö'nün elinde bıçak gördüğünü anlatan B.T, kavgada kimseye vurmadığını, D.Ö'nün kendisine de bıçak salladığını ancak temas etmediğini öne sürdü.

Müşteki F.A, tutuksuz sanık B.T'nin olay günü şişeyle kafasına vurduğunu ancak maktulün bıçaklandığını görmediğini söyledi.

Müşteki A.A. da araçtan iner inmez darbedildiğini, kavga sırasında bacağından bıçakla yaralandığını belirtti.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mahkemeden eksik hususların giderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda 6 Mayıs'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Enes A, A.A. ve Y.E. bıçakla yaralanmış, hastaneye kaldırılan Enes A. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına almış, zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
Kocasinan3. SayfaKayseriGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
Bakan Şimşek sinyali verdi İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam Bakan Şimşek sinyali verdi! İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
Dursun Özbek çileden çıktı: Para ödemem, gelin bunu düzeltin Dursun Özbek çileden çıktı: Para ödemem, gelin bunu düzeltin
Kullanılmış çoraplarını satışa çıkaran Ersan Gülmez hakkında bakanlık harekete geçti Kullanılmış çoraplarını satışa çıkaran Ersan Gülmez hakkında bakanlık harekete geçti
Afyonkarahisar’da katliam yapan saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı Afyonkarahisar'da katliam yapan saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı
Danilo Şef haklıymış Ananaslı pizza krizi İtalyan şefi işinden etti Danilo Şef haklıymış! Ananaslı pizza krizi İtalyan şefi işinden etti
Amedspor, Galatasaray maçı öncesi ateşi yaktı Amedspor, Galatasaray maçı öncesi ateşi yaktı
21:27
Batrakov’a inanılmaz bir zam Yeni maaşı çok konuşulur
Batrakov'a inanılmaz bir zam! Yeni maaşı çok konuşulur
21:06
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin 9 saat süren ifade işlemleri sona erdi
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin 9 saat süren ifade işlemleri sona erdi
20:54
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren saldırgan Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde yakalandı
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren saldırgan Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalandı
20:44
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
20:06
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren şüphelinin kimliği belli oldu
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren şüphelinin kimliği belli oldu
19:56
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölüm nedeni belli oldu
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm nedeni belli oldu
19:44
Afyonkarahisar’daki katliamda hayatını kaybedenlerden 2’sinin köy öğretmeni olduğu belirlendi
Afyonkarahisar'daki katliamda hayatını kaybedenlerden 2'sinin köy öğretmeni olduğu belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 21:37:33. #.0.2#
SON DAKİKA: Kayseri'de akaryakıt istasyonundaki kavgada 1 kişi öldü, 5 sanık yargılanıyor. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android