Kayseri'de akaryakıt istasyonundaki kavgada 1 kişi öldü, 5 sanık yargılanıyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki akaryakıt istasyonunda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin haklarında dava açılan 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar D.Ö, Y.Y, H.A, Y.E, tutuksuz sanık B.T, müştekiler A.A. ve F.A, maktul Enes A'nın yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık D.Ö, olay günü diğer sanıklar Y.Y, H.A, Y.E. ve müşteki F.A. ile Erkilet Mahallesi'nde araçla trafikte ilerledikleri sırada başka bir araçtaki kişilerin kendilerine yaklaşarak laf atıp küfrettiğini ileri sürdü.

Daha sonra yakıt almak için girdikleri akaryakıt istasyonunda bu kişilerle karşılaştıklarını ifade eden D.Ö, araçtan alkollü inen bir kişinin kendilerini yanına çağırdığını, daha sonra küfür ederek müşteki F.A'nın başına şişeyle vurduğunu anlattı.

Kavga esnasında yaşananları hatırlamadığını iddia eden sanık D.Ö, "Karşı taraf 2-3 kişiydi. Benim kavga esnasında bir kişiyle temasım oldu. Maktule bıçak gelip gelmediğini bilmiyorum. Elimde olan bıçağı karşı tarafı korkutmak için salladım." ifadelerini kullandı.

Diğer tutuklu sanıklar da kavganın trafikte yaşanan tartışmadan kaynaklandığını anlattı.

Tutuksuz sanık B.T. ise kavga etme niyetiyle araçtan inmediğini belirterek, karşı tarafın kendisine konuşma olmadan saldırdığını savundu.

Kavga sırasında sanık D.Ö'nün elinde bıçak gördüğünü anlatan B.T, kavgada kimseye vurmadığını, D.Ö'nün kendisine de bıçak salladığını ancak temas etmediğini öne sürdü.

Müşteki F.A, tutuksuz sanık B.T'nin olay günü şişeyle kafasına vurduğunu ancak maktulün bıçaklandığını görmediğini söyledi.

Müşteki A.A. da araçtan iner inmez darbedildiğini, kavga sırasında bacağından bıçakla yaralandığını belirtti.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mahkemeden eksik hususların giderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda 6 Mayıs'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Enes A, A.A. ve Y.E. bıçakla yaralanmış, hastaneye kaldırılan Enes A. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına almış, zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.