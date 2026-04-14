Kayseri'de Akrabasını Yaralayan Sanığın Davası Devam Ediyor - Son Dakika
Kayseri'de Akrabasını Yaralayan Sanığın Davası Devam Ediyor

14.04.2026 19:56
Duruşmada sanık Z.E. olayın kazara yaşandığını savunarak tahliyesini talep etti.

Kayseri'de akrabasını makasla yaraladığı iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, yabancı uyruklu tutuklu sanık Z.E. ile avukatı katıldı.

Tercüman eşliğinde savunma yapan sanık Z.E, olayın bir anda yaşandığını, öldürme gibi bir niyetinin olmadığını öne sürdü.

Akrabası olan H.E'yi uzaklaştırmak için makası kullandığını savunan sanık, olayın ardından yaralanan H.E'yi hastaneye götürdüğünü anlattı.

H.E. ile aralarında herhangi bir husumet olmadığını ifade eden sanık Z.E, 8 aydır tutuklu olduğunu belirterek tahliyesini ve beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında sanığın "tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatının esasa ilişkin savunma yapmak için süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, dosyada eksik olan belgelerinin beklenmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de Akrabasını Yaralayan Sanığın Davası Devam Ediyor - Son Dakika

