Kayseri'de apartman otoparkının duvarı çöktü, 3 araçta hasar oluştu - Son Dakika
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Kayseri'de apartman otoparkının duvarı çöktü, 3 araçta hasar oluştu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir apartmanın otoparkının bahçe duvarı çöktü. Duvarın çökmesi sonucu, park halindeki 3 araç yıkıntının altında kaldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, bahçedeki ağaçlar da devrildi. Polis ekipleri olay yerine gelerek güvenlik önlemi aldı.

27.06.2024 23:35
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Kayseri'de bir apartmandaki otoparkın bahçe duvarının çökmesi sonucu 3 araçta hasar oluştu.

Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi Salih Avgun Paşa Caddesi'ndeki bir apartmanın otoparkının bahçe duvarı çöktü.

Duvarın çökmesi sonucu, park halindeki 3 araç yıkıntının altında kaldı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Can kaybının yaşanmadığı olayda bahçedeki ağaçlar da devrildi.

Polis otoparkın etrafında güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de apartman otoparkının duvarı çöktü, 3 araçta hasar oluştu - Son Dakika

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