Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.
Kocatepe Mahallesi 3025. Sokak'taki 7 katlı binanın 6. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Apartman Yangını: 1 Yaralı - Son Dakika
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