Kayseri\'de Apartman Yangını

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Kayseri'de bir apartmanda çıkan ve devriye gezen polis ekibi tarafından fark edilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekibi, Profesör Fevzi Fevzioğlu Caddesi'nde 2 katlı apartmanın bodrum katından duman yükseldiğini fark etti.

Polis ekibinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

Apartman sakinlerinin tahliye edilmesinin ardından yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.