Kayseri\'de Aranan 40 Kişi Yakalandı

Kayseri'de, aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu aranan 40 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında 14 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de bulunduğu 40 kişi yakalandı.
Hükümlü ve şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 15 operasyonda toplamda 243 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca, 15 organizatör tutuklandı ve suçtan elde edilen gelirlere el konuldu.
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonda 24 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan A.Y. isimli şahsı çiftlikte saklanırken yakaladı. A.Y., toplamda 19 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi. Operasyon sırasında, A.Y.'nin eşi Ü.Y. da 2 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığı belirlendi ve adli makamlara teslim edildi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın da benzer suçlar konusunda duyarlı olmaları çağrısında bulunarak, dolandırıcılık olaylarına yönelik operasyonların devam edeceğini bildirdi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde araç içerisinde bulunan banka kartını çalan ve karttan 58.300 TL çeken şüpheli, kısa sürede polis tarafından yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma'nın en önemli ihtiyaçlarından biri olan İleri Biyolojik Bandırma Atıksu Arıtma Tesisi yapımının yüzde 44'ünü tamamladı. Hızla devam eden çalışmaların sonunda Bandırma Körfezi eski ihtişamına kavuşacak.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde mazot yüklü kamyon orta refüje devrildi. Sızıntı nedeniyle yol trafiğe bir süre kapatılırken, tankerin olay yerinden vinç yardımı ile kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Antalya'nın Demre ve Kumluca ilçelerinde dün meydana gelen hortum sonucu seralarda hasar oluştu. Kumluca'da 400 dekar serada yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından çiftçiler, seralarını yeniden kapatmaya başladı. Hortumun etkilediği bölgelerde plastik seraların hasarının kısa sürede onarılabileceği ancak cam seralarda bu yıl yeni ürün alınamayacağı belirtildi. Demre'de ise 200 dekar sera alanında hasar meydana geldi. İlçede gerekli tedbirler alınarak çalışmalar sürdürülüyor.
Düzce'de meydana gelen trafik kazasında, kamyona arkadan çarpan tırın sürücüsü Dursun Güler hayatını kaybetti. Kaza, Anadolu Otoyolu Gümüşova rampalar mevkiinde meydana geldi. Tırda yolcu olarak bulunan Umut Y. ise yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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