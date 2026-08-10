Kayseri'de Arazöz Devrildi, Sürücü Sıkıştı - Son Dakika
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Kayseri'de Arazöz Devrildi, Sürücü Sıkıştı

Kayseri\'de Arazöz Devrildi, Sürücü Sıkıştı
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Tomarza'da devrilen arazözde sıkışan sürücü, başkanla samimi bir diyalog yaşadı. Tuzcu hastaneye kaldırıldı.

KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde devrilen belediyeye ait arazözün sürücüsü Yaşar Tuzcu araçta sıkıştı. Tuzcu, kendisini teselli etmek için kaza yerine gelen Belediye Başkanı Osman Koç'a 'Bana kızıyor musun başkanım?' derken, Koç ise "Ben sana hiç kızmam, sen benim çocukluk arkadaşımsın" yanıtını verdi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Tomarza ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Tuzcu'nun direksiyon kontrolünü kaybettiği belediyeye ait arazöz devrildi. Çevredekilerin İhbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç da kaza yerine gelerek araçta sıkışan Tuzcu'nun durumu hakkında bilgi aldı. Başkan Koç, araçtaki Tuzcu'ya, 'Var mı ağrır yerin?' diye sordu. Tuzcu ise 'Sağ bacağım başkanım. Sen bana kızıyor musun' diye cevap verdi. Başkan Koç da "Ben sana hiç kızmam, sen benim çocukluk arkadaşımsın" ifadelerini kullandı.

Bu anlar cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde Tuzcu'nun sıkıştığı arazöz ve belediye başkanı arasında geçen diyalog yer aldı.

Bölgeye gelen ekipler, Tuzcu'yu sıkıştığı yerden çıkarıp hastaneye kaldırdı. Tuzcu'nun tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Arazöz Devrildi, Sürücü Sıkıştı - Son Dakika

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