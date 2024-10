Kayseri\'de Arsa Dolandırıcılığı: 3 Tutuklama

Güncel

KAYSERİ'de, internet sitesi üzerinden verdikleri ilanlarla vatandaşları ucuza arsa satma vaadiyle dolandırdıkları belirlenen 7 şüpheliden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 kişinin, internet sitesi üzerinden ilan vererek, ucuza arsa satma vaadiyle dolandırıcılık yaptığını tespit etti. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda G.P. (28), H.D. (38), K.D. (32), A.D. (34), A.M. (23), A.S.K. (26) ve C.Ş. (49) yakalandı. Adreslerdeki aramalarda ise 16 sim kart, 13 telefon, 3 laptop ve 2 flash bellek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri tamamladı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden G.P., C.Ş. ve A.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, H.D., K.D., A.D. ile A.S.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.