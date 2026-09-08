Kayseri'de atık su arıtma tesisi ihalesi yapıldı, kapasite iki katına çıkacak - Son Dakika
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Kayseri'de atık su arıtma tesisi ihalesi yapıldı, kapasite iki katına çıkacak

Kayseri\'de atık su arıtma tesisi ihalesi yapıldı, kapasite iki katına çıkacak
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 60 milyon avro finansmanla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Projesi'nin ihalesini gerçekleştirdi. Proje tamamlandığında kentin arıtma kapasitesi iki katına çıkacak ve yaklaşık 1 milyon 250 bin kişinin arıtma ihtiyacı karşılanacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaklaşık 60 milyon avro finansmanla ihalesi yapılan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Projesi tamamlandığında kentin arıtma kapasitesinin iki katına çıkacağını belirtti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünün 2026 yılı yatırım ve faaliyetlerinin ele alındığı değerlendirme toplantısına başkanlık etti.

Toplantıda, KASKİ tarafından sürdürülen yatırımlar, tamamlanan projeler ve gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ele alındı.

İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Projesi hakkında bilgi veren Büyükkılıç, projenin tamamlanmasıyla yaklaşık 1 milyon 250 bin kişinin arıtma ihtiyacına cevap verecek bir altyapıya ulaşılacağını belirterek, "Hem çevrecilik anlayışıyla hem oradaki atıkları değerlendirme ve ileri biyolojik arıtma kültürüyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İhalemizi yaptık, çok verimli bir çalışma oldu. Ekibimi tebrik ediyorum, yapılan çalışmaları kutluyorum. Amacımız hizmet odaklı çalışmadır. Esas olan, öncelik olan insanlara hizmetin ulaşmasıdır." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan ve genel müdür yardımcıları katıldı.

Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de atık su arıtma tesisi ihalesi yapıldı, kapasite iki katına çıkacak - Son Dakika

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