Kayseri\'de Baba Oğul 4 Günde Kardan Otomobil Yaptı

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KAYSERİ'de etkisini gösteren kar yağışının ardından Abdurrahman Gezer (53) ile oğlu Abdullah Gezer (17), evlerinin önünde kardan otomobil yaptı.

Kayseri'de etkisini gösteren kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Yoğun karı fırsat bilen Abdurrahman Gezer ile oğlu Abdullah Gezer, Selçuklu Mahallesi Altınkılıç Sokak'taki evlerinin önüne, 4 günlük çaba sonucunda kardan otomobil yaptı. Gezer, "Aracımız 2025 model. Hiç değişeni yok. Kazası yok. Tek bir kusuru var. Güneşi görünce utancından eriyor" dedi.

Haber-Kamera: KAYSERİ,