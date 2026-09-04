Kayseri'de Başkan Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı şantiyesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de Başkan Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı şantiyesinde incelemelerde bulundu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen Kartal Katlı Kavşağı Projesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Projede 8 yürüyen merdiven ve 4 asansör yer alacak; elektromekanik tesislerin yapımı en fazla 3 ay içinde tamamlanacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı Projesi alanında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünya Bankası finansmanı ve İller Bankası AŞ koordinasyonunda "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" kapsamında hayata geçirilen projeyi yakından takip eden Büyükkılıç, şantiye sahasında incelemelerde bulundu.

Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Fen İşler Daire Başkanı Sedat Erdoğan ve müdürler ile yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

Son durum hakkında ilgililerden bilgi alan Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı Projesi'nde çalışmaların seyrinde ilerlediğini, süreçte bir aksama gözükmediğini belirtti.

Büyükkılıç, "Burada görüldüğü gibi Tacettin Bulvarı'na dönecek üst kısmının tabliyeleri tamamlanmış. Böyle tünel açılmış, ışık gözükmüş ve görüldüğü üzere 2 gidiş, 2 geliş şeklinde organize istikametine olan güzergahımız tamamlanma aşamasına gelmiş. İnşallah tabliyelerden sonra burada panellerimiz de hazır, onlar da yerleştirilecek. Zeminde iyileştirme yapılacak ve bu kısımla ilgili çalışmalarımız tamamlanma aşamasına gelmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Çalışmaların etaplar halinde yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten Büyükkılıç, yüklenici firma yetkililerine teşekkür etti.

Büyükkılıç, elektromekanik tesislerin parçalarıyla ilgili gerekli anlaşmaların yapıldığını, bunların da en fazla 3 ay içerisinde yapımının tamamlanacağını ve projede 8 yürüyen merdiven, 4 asansör yer alacağını kaydetti.

Kavşağın Mehmet Özhaseki Bulvarı-Hisarcık yönündeki tünel kısmında da incelemede bulunan Büyükkılıç, yetkililerden bilgi aldı.

Firma yetkilileri, KCETAŞ, KASKİ ve diğer altyapı kuruluşları ile olan dayanışmadan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederek, desteklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Dünya Bankası, Belediye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Başkan Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı şantiyesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi sürüyor Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi sürüyor
Marmara’da sıra dışı misafir Sahanda yumurtaya benzeyen denizanası, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı Marmara'da sıra dışı misafir! Sahanda yumurtaya benzeyen denizanası, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı
Hamzabeyli’de 708 gram kaçak altın ele geçirildi Hamzabeyli'de 708 gram kaçak altın ele geçirildi
Uçaktaki arıza, zorunlu iniş getirdi Bakın nedeni neymiş Uçaktaki arıza, zorunlu iniş getirdi! Bakın nedeni neymiş
Feminist hareketin öncü ismi Gloria Steinem 92 yaşında New York’ta hayatını kaybetti Feminist hareketin öncü ismi Gloria Steinem 92 yaşında New York'ta hayatını kaybetti
Dünyanın gözü orada Yüz binlerce kişi için tehcir planı yaptılar Dünyanın gözü orada! Yüz binlerce kişi için tehcir planı yaptılar

14:06
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
14:06
Güle güle Çağlar İşte yeni adresi
Güle güle Çağlar! İşte yeni adresi
13:49
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor’a sürpriz isim
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor'a sürpriz isim
13:37
Ece Güner siyaseti bıraktı: İmamoğlu’nun danışmanlığından istifa ediyorum
Ece Güner siyaseti bıraktı: İmamoğlu’nun danışmanlığından istifa ediyorum
13:25
Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı 12 yıl 2 aya kadar hapsi istendi
Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı! 12 yıl 2 aya kadar hapsi istendi
13:09
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz’ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz'ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 14:40:01. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de Başkan Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı şantiyesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement