Kayseri'de Bayram Namazı ve Bayramlaşma

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, il protokolüyle bayram namazını tarihi Hunat Camisi'nde kılarak, vatandaşlarla bayramlaştı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çiçek, Büyükkılıç, AK Parti Kayseri milletvekilleri Dursun Ataş ve Bayar Özsoy, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, bayram namazını Hunat Camisi'nde kıldı, ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, Kurban Bayramı'nın kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendiren özel günler olduğunu ifade etti.

Vatandaşların kurban ibadetini huzur içerisinde yerine getirmesini temenni eden Büyükkılıç, başta Kayserililer olmak üzere İslam aleminin bayramını tebrik etti.