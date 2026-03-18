Kayseri'de Bayramda Ücretsiz Ulaşım

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı süresince toplu ulaşımda önemli bir kolaylık sağlanacağını belirtti.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, ücretsiz ulaşım uygulamasının Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 20 Mart Cuma günü başlayacağını ve bayramın son günü olan 22 Mart Pazar günü saat 23.59'a kadar devam edeceğini bildirdi.

Üç gün boyunca vatandaşların tramvay hatlarından ücretsiz faydalanabileceğini ifade eden Büyükkılıç, vatandaşların bayramı huzur ve konfor içinde geçirmeleri için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Büyükkılıç, bayram süresince artacak şehir içi hareketliliğine dikkati çekerek, "Sevinçle yapılan yolculukların üzüntüye dönüşmemesi için herkesin trafik kurallarına azami özen göstermesini istiyoruz." ifadesini kullandı.