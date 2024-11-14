ŞÜPHELİ YAKALANDI
Kayseri'de kavga ettiği M.T.'yi (13), bıçakla ağır yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan şüphelinin Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı S.C. (15) olduğu tespit edildi. S.C., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü. 13 yaşındaki M.T.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Bıçakla Yaralama Olayı - Son Dakika
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