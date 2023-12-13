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Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kavgaya karışan şüpheliler gözaltına alındı.

Kayseri\'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
13.12.2023 - 18:19,
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Osmanlı Mahallesi Canıtez Sokak üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sedat D. ile kardeşi R.D. bıçakla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan Sedat D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kayseri Devlet Hastanesine kaldırılan R.D'nin tedavisi sürüyor.

Kavgaya karışan şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Osmanlı, Kayseri, Olaylar, Güvenlik, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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