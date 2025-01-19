Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kazım Karabekir Mahallesi Mesci Baba Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada bıçakla göğsünden yaralanan E.Ç, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika
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