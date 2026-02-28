Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

28.02.2026 18:46
Kocasinan'da Y.E.D. bıçakla yaralandı, H.Y. gözaltına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.

Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde Y.E.D. ile H.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle H.Y. üzerinde taşıdığı bıçakla Y.E.D'yi yaraladı.

Y.E.D. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken H.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

