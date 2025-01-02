Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, 19 yaşındaki genç ağır yaralandı.
Gesi Fatih Mahallesi Şehit Hakan Türk Caddesi'nde, H.B. ile M.A.M. (19) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, H.B., M.A.M.'ı bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 19 Yaşındaki Genç Yaralandı - Son Dakika
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