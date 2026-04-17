Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Balveren Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Ercan D., Bilal D., Ayhan Y. ve İbrahim Y., vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.