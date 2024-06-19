Kayseri'de Bir Kişi Evde Ölü Bulundu

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ülkeli Sokak'taki bir apartmanın 10'uncu katında yaşayan A.G'nin (57) hareketsiz halde yattığını gören aile yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen A.G.'nin cenazesi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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