Kayseri\'de Bisikletli Çocuklara Açılan Ateş Sonucu 4 Çocuk Yaralandı

KAYSERİ'de, bir grubun husumetli olduğu başka gruba açtığı ateşte, 2'si bisikletiyle yoldan geçen, 4 çocuk yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Argıncık Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde meydana geldi. Suriyeli bir grup, aralarında elektrikli bisiklet nedeniyle husumet olan E.M. (16) ve İ.Y.'ye (17) av tüfeğiyle ateş etti. Saçmalar, bu sırada bisikletleri ile yoldan geçen D.E. (15) ve S.E.'ye (15) de isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 çocuk, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.