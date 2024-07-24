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Kayseri'de çalıntı motosikletle kaçan şüpheli, saklandığı apartmanda ruhsatsız tabancayla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince yapılan asayiş uygulaması sırasında "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü O.K. kaçmaya başladı.

Kısa süren kovalamaca sonrası yaya olarak kaçmayı deneyen O.K, saklandığı bir apartmanda gözaltına alındı.

Apartmanda yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi, çalıntı olduğu belirlenen motosiklet sahibine teslim edildi.

O.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.