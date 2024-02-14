Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde camide namaz kılan bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde camide namaz kılan bir kişi hayatını kaybetti

Kayseri\'nin Yahyalı ilçesinde camide namaz kılan bir kişi hayatını kaybetti

Yahyalı ilçesinde öğle vakti camide namaz kılan Osman Kaya (75), namaz esnasında fenalaşarak hayatını kaybetti. Sağlık ekibi olay yerine gelerek Kaya'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaya'nın cenazesi Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

14.02.2024 15:31  Güncelleme: 15:32
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir kişi, camide namaz kıldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybetti.

Öğle vakti Camikebir'e giren Osman Kaya (75), namaz kıldığı esnada rahatsızlandı.

Cemaatin haber vermesi üzerine camiye gelen sağlık ekibi, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaya'nın cenazesi, Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde camide namaz kılan bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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