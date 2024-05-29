Kayseri\'de Çiftçiler Güneş Enerjisiyle Sulama Yapıyor

Güncel

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde çiftçiler, tarlalarına kurdurdukları güneş enerjisi panellerinden elde ettikleri elektriği damlama ve yağmurlama sulama sisteminde kullanıyor.

Azalan fosil yakıt kaynaklarının maliyetinin her geçen gün artmasıyla çiftçiler, güneş enerji sistemlerine yatırım yaparak enerji giderlerini azaltıyor.

Kayseri'de tarım arazilerinde güneş enerjisi paneli kullanımı yaygınlaşırken, çiftçiler panellerden elde ettikleri elektrikle, tarlalarındaki sulama sistemlerini çalıştırıyor.

Devletten de destek alan ve kurdukları panellerin sayısını arttıran çiftçiler hem kazanıyor hem de doğayı koruyor.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, AA muhabirine, ilçelerinin tarım, turizm ve tarihiye önemli konumda olduğunu söyledi.

Tarım arazilerinde çeşitli ürünlerin yetiştirildiğini anlatan Taşyapan, şunları kaydetti:

"36 bin hektarlık büyük bir ovanın sahibiyiz. Gerçekten pancarından patatesine, domatesinden ay çekirdeğine, arpasından buğdayına kadar birçok tarımın yapıldığı bir bölgedeyiz. İnsanlarımızın çoğu çiftçilikle meşgul. Bir kısmı hayvancılık yapıyor ama büyük çoğunluğu topraktan gelirini sağlıyor. Bu konuda da son yıllarda sulama maliyetleri enerji anlamında çok büyük rakamlar tutmaya başlamıştı. Çiftçilerimiz, geçen yıllarda hükümetimizin verdiği tarımsal sulama kredileri üzerinden güneş enerji sistemleri kurdu. Yaklaşık 100 çiftçimiz arazisinin bir köşesine güneş enerjisi paneli kurdu."

"Enerji maliyetini yarı yarıya düşürdü"

Yaklaşık 1000 dönüm arazisinde ayçiçeği, pancar ve arpa yetiştiren Abdullah İnce de 28 yıldır tarımla uğraştığını, eskiden ilçede sulamanın traktörle, su motorlarıyla, dalgıç sulama ile yapıldığını şimdi de güneş enerjisinden faydalandıklarını dile getirdi.

Devletin kredi desteği ile enerji sistemini kurduklarını ifade eden İnce, "Çiftçilere 7 yıl faizsiz kredi desteği sağladılar. Bu parayı elektrik şirketlerine vereceğimize bankaya veriyoruz hem güneş enerjisi sistemlerine sahip oluyoruz hem de sulama sistemlerindeki maliyet düşmüş oluyor." dedi.

İnce, güneş panelleriyle enerji giderlerinin yarı yarıya düştüğünü belirterek, "Günlük 1000 lira masrafınız oluyorsa güneş enerjisi sistemi bunu 500 liraya düşürdü çünkü saat 06.00-07.00 gibi güneş enerjisi sistemi devreye giriyor, gün batımına kadar bundan faydalanıyoruz. Direkt güneşten aldığımız elektrikle suyumuzu çıkarıyoruz. Hem doğayı kirletmiyoruz hem kesemize maddi girdi sağlıyoruz. O yönden de mutluyuz. Çevremizde de çiftçi arkadaşlarımızdan 100 kişi bunu kullanıyor ve onlar da memnun." diye konuştu.

540 panelle yıllık 350 bin kilovatsaat elektrik ürettiklerine dikkati çeken İnce, kışın elde ettikleri fazla elektriği satmak istediklerini sözlerine ekledi.