Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
Gülük Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada 2 kişi bıçakla, 2 kişide darp sonucu yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de çıkan kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?