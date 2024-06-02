Kayseri'de çıkan kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Kayseri\'de çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde Gülük Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi bıçakla, 2 kişi ise darp sonucu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilerek yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.

02.06.2024 20:01
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Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Gülük Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada 2 kişi bıçakla, 2 kişide darp sonucu yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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