Kayseri'de Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Kayseri'de 1 kişinin silahla vurularak öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla aranan firari zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğince, 29 Mart Pazar günü Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki bir evde silahla öldürülen E.A'nın cinayet şüphelisini yakalamak için özel ekip oluşturuldu.

Özel istihbarat metotlarıyla saha çalışmaları yapan ve yaklaşık 575 saatlik kamera kayıtlarını inceleyen ekip, şüpheli A.K'nin (51) Mersin'e kaçtığını tespit etti.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, zanlı saklandığı adreste yakalandı.

Kayseri'ye getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, "kasten öldürme" olayının şüphelisi A.K'nin kaçmasına yardım ve yataklık ettiği ileri sürülen ağabeyleri O.K. (56) ve D.K. (61) ile amcasının oğlu O.K. (47) de gözaltına alındı.

Müstakil evde meydana gelen olayın ardından A.K'nin oğlu D.K. (19) tutuklanmış, hastaneye kaldırılan E.A. ise müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.