Kayseri'de Cinayet Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de Cinayet Zanlısı Tutuklandı

11.05.2026 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de bir cinayetle ilgili firari şüpheli A.K. Mersin'de yakalanarak tutuklandı.

Kayseri'de 1 kişinin silahla vurularak öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla aranan firari zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğince, 29 Mart Pazar günü Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki bir evde silahla öldürülen E.A'nın cinayet şüphelisini yakalamak için özel ekip oluşturuldu.

Özel istihbarat metotlarıyla saha çalışmaları yapan ve yaklaşık 575 saatlik kamera kayıtlarını inceleyen ekip, şüpheli A.K'nin (51) Mersin'e kaçtığını tespit etti.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, zanlı saklandığı adreste yakalandı.

Kayseri'ye getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, "kasten öldürme" olayının şüphelisi A.K'nin kaçmasına yardım ve yataklık ettiği ileri sürülen ağabeyleri O.K. (56) ve D.K. (61) ile amcasının oğlu O.K. (47) de gözaltına alındı.

Müstakil evde meydana gelen olayın ardından A.K'nin oğlu D.K. (19) tutuklanmış, hastaneye kaldırılan E.A. ise müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Cinayet Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Trump-Şi zirvesine kilitlendi: Masada sadece İran yok Dünya Trump-Şi zirvesine kilitlendi: Masada sadece İran yok
Destici: Emeklimize Kurban Bayramı’nda 10 bin lira ikramiye verelim Destici: Emeklimize Kurban Bayramı'nda 10 bin lira ikramiye verelim
Yaya üst geçidindeki asansör boşluğunda sıkışan 2 çocuk babası genç, hayatını kaybetti Yaya üst geçidindeki asansör boşluğunda sıkışan 2 çocuk babası genç, hayatını kaybetti
Belçika Kraliçesi Mathilde’den milli teknolojiye tam not Belçika Kraliçesi Mathilde'den milli teknolojiye tam not
İran’dan İngiltere ve Fransa’ya savaş gemisi tepkisi: Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini biz sağlıyoruz İran’dan İngiltere ve Fransa’ya savaş gemisi tepkisi: Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini biz sağlıyoruz
Çatalca’da jet ski faciası: 1 ölü, 1 yaralı Çatalca’da jet ski faciası: 1 ölü, 1 yaralı

17:17
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
17:05
İpler koptu Bu parayı veren Rafael Leao’yu alacak
İpler koptu! Bu parayı veren Rafael Leao'yu alacak
17:01
Cumhuriyet Savcısına akıl almaz tuzak: 850 bin TL dolandırdılar
Cumhuriyet Savcısına akıl almaz tuzak: 850 bin TL dolandırdılar
16:42
Keban Barajı’nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
Keban Barajı'nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
16:35
Fenerbahçe’de büyük kriz Tam 8 ismin bileti kesildi
Fenerbahçe'de büyük kriz! Tam 8 ismin bileti kesildi
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 17:19:45. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Cinayet Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.