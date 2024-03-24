Kayseri\'de cipin çarpması sonucu elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kayseri'de cipin çarpması sonucu ağır yaralanan elektrikli bisikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kocasinan ilçesindeki Bekir Yıldız Bulvarı'nda Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı idaresindeki 38 AKA 095 plakalı cip, Suriye uyruklu İ.M'nin (60) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan elektrikli bisikletin sürücüsü, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın kullandığı cip ile mobilet arasında meydana gelen trafik kazasında mobilet sürücüsü ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen mobilet sürücüsü kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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