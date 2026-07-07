Kayseri'de Darbe ile Ölüm 10 Yıl Hapisle Sonuçlandı

Kayseri'de 67 yaşındaki kişiyi darbederek ölümüne sebep olan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık H.E, maktul İ.K'nin (67) eşi ve 2 kızı ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık H.E, savunmasında, maktul ile olaydan 5 ay önce bir tartışma yaşadığını ancak aralarında bir husumet oluşmadığını söyledi.

Maktulün olay günü otomobiliyle kendisinin önüne çıktığını ve hakaretlerde bulunduğunu ileri süren H.E, "Felahiye ilçesinde bekçi olarak görev yapıyorum. Kanunları biliyorum. Aracıyla önümü kesip hakaret edince olay bir anda gelişti. Öldürme kastım yoktu. Böyle olmasından dolayı üzgünüm. 9 aydır tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Maktulün eşi ve çocukları ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "kasten yaralama sonucu ölüme sebebiyet verme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, üzgün olduğunu ifade ederek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık H.E'ye "kasten yaralama sonucu ölüme sebebiyet verme" suçundan 10 yıl hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.