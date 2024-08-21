Kayseri\'de DEAŞ Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ içinde Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu M.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Bünyan ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin ikametinde bazı dijital materyaller ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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