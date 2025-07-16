Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ üyelerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, belirlenen adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, ülkelerinde bulundukları dönemde örgüt içinde faaliyet yürüttükleri belirlenen Suriye uyruklu 2 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Operasyon kapsamında bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de DEAŞ Operasyonu: 2 Yabancı Gözaltında - Son Dakika
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