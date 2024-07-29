Kayseri'de doktor, İlçe Emniyet Müdürü ve oğulları hakkında şikayetçi oldu - Son Dakika
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Kayseri'de doktor, İlçe Emniyet Müdürü ve oğulları hakkında şikayetçi oldu

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan doktor Erhan Çelik, İncesu İlçe Emniyet Müdürü Remzi Yıldırım ile iki oğlu hakkında, muayene sırası yüzünden kendisine saldırmak istedikleri gerekçesiyle karakola giderek şikayetçi oldu. HEKİMSEN, Sağlık, Adalet ve İçişleri bakanlıklarına gerekli idari işlemlerin başlatılması çağrısında bulundu.

29.07.2024 15:47
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HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) - Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan doktor Erhan Çelik, İncesu İlçe Emniyet Müdürü Remzi Yıldırım ile iki oğlu hakkında, muayene sırası yüzünden kendisine saldırmak istedikleri gerekçesiyle karakola giderek şikayetçi oldu. HEKİMSEN, Sağlık, Adalet ve İçişleri bakanlıklarına gerekli idari işlemlerin başlatılması çağrısında bulundu.

İddiaya göre, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Çocuk Acil Servisi'nde önceki gün meydana gelen olayda, İncesu İlçe Emniyet Müdürü Remzi Yıldırım ve yanındaki iki oğlu, hasta muayene eden doktor Erhan Çelik'i odasına girerek, muayene sırası yüzünden tartışmaya başladı. Remzi Yıldırım'ın "Sıra bizde, keyfinize göre hasta alıyorsunuz" sözlerine doktor Çelik, "Buna biz karar vermiyoruz. Triyaj sistemi öncelikli hastayı belirliyor biz de ona göre muayene ediyoruz. Herkesin aciliyeti var size öncelik tanıyamayız" karşılığını verdi. Yıldırım'ın "Ben emniyet amiriyim, bakacaksın", oğullarının da "Sen kimsin bize bakmıyorsun" sözleriyle gerginlik büyüdü ve arbede yaşandı. İlçe Emniyet Müdürü ve iki oğlunun doktora saldırmaya çalıştığı iddia edildi. Dışarda bulunanların olaya müdahale ederek tarafları ayırdığı belirtildi.

Olayın ardından İlçe Emniyet Müdürü Yıldırım'ın hastanedeki güvenlik görevlilerine "Buradaki kameraları toplatın" şeklinde talimat verdiği de iddia edildi.

Savcılığa suç duyurusunda bulunulacak

Olayın ardından doktor Erhan Çelik, Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (HEKİMSEN) avukatlarıyla Yıldırım Beyazıt Polis Karakolu'na giderek, Yıldırım ve iki oğlu hakkında şikayette bulundu.

HEKİMSEN avukatları, konuya ilişkin Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunacaklarını ve sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

HEKİMSEN, konuyla ilgili sosyal medya hesabından Sağlık, İçişleri ve Adalet bakanlıklarını etiketleyerek, "Canımızı emanet ettiğimiz, şiddet olaylarında korunmayı beklediğimiz emniyet mensuplarının bizlere şiddet uygulaması kabul edilemez. HEKİMSEN, mezkur olaylarda gerekli hukuki işlemleri başlatmış ve takip etmektedir. Ayrıca İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığından da idari işlemleri başlatmalarını talep ediyoruz" çağrısında bulundu.

Öte yandan, İncesu İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'nın sorusu üzerine, "İlçe Emniyet Müdürü Yıldırım'ın konunun yargıya taşındığı gerekçesiyle herhangi bir soruya cevap vermeyeceğini" ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de doktor, İlçe Emniyet Müdürü ve oğulları hakkında şikayetçi oldu - Son Dakika

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