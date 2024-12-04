Kayseri'de Dolandırıcılık Davası: Avukat Kılığına Giren Sanığa Hapis Cezası

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Kayseri'de kendisini avukat olarak tanıtıp, "yasa dışı bahis olayına adınız karıştı" diyerek bir kişinin 12 bin lirasını dolandıran sanık 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, müşteki S.S. salonda hazır bulundu, başka suçtan hükümlü sanık U.B. ise tutulduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "basit dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Telefonda kendisini avukat olarak tanıttığı kamu çalışanı müştekiye, "yasa dışı bahis olayına adınız karıştı" diyerek bu durumun siciline işlememesi için 48 bin lira talep ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan sanık ise savunmasında suçlamaları reddetti.

Olayı muhasebecisinin yaptığını ve yurt dışına kaçtığını öne süren sanık, beraatini talep etti.

Müşteki S.S. ise sanığa 12 bin lira ödeme yaptığını ve parasını alamadığını belirterek, şikayetçi olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık S.S'ye "basit dolandırıcılık" suçundan 1 yıl 15 gün hapis ve 5 bin lira adli para cezası verdi.