Kayseri'de düğünde havaya ateş açan 11 kişiye 91 bin 542 lira ceza - Son Dakika
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Kayseri'de düğünde havaya ateş açan 11 kişiye 91 bin 542 lira ceza

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bir düğünde havaya ateş açan 11 şüpheliye 91 bin 542 lira ceza kesildi. Jandarma ve polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

26.07.2024 12:29
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bir düğünde havaya ateş açan 11 şüpheliye 91 bin 542 lira ceza kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ilçeye bağlı Yukarıborandere Mahallesi'nde bir düğünde meydana gelen ateşli silahla kazara yaralanma olayına ilişkin çalışma başlattı.

Düğünde çekilen görüntüleri izleyen ekipler, havaya ateş edenlerin kimliklerini tespit etti.

Jandarma ve polis ekiplerinin Kayseri ve Adana'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 23 adreste yapılan aramada, 11 tabanca, 6 av tüfeği, 18 şarjör, 1 kurusıkı tabanca, tabancalara ait 2 bin 988 mermi ve 47 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Ayrıca, düğünde havaya ateş ettiği belirlenen 11 şüpheliye toplam 91 bin 542 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA

Pınarbaşı, Jandarma, Kayseri, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de düğünde havaya ateş açan 11 kişiye 91 bin 542 lira ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de düğünde havaya ateş açan 11 kişiye 91 bin 542 lira ceza - Son Dakika
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