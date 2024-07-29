Kayseri'de düğünde havaya ateş açanlara ceza

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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde düğünde havaya ateş açan 8 kişiye 66 bin 576 lira idari para cezası uygulandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Yukarıborandere Mahallesi'nde bir düğünde havaya ateş açılması sonucu bir kişinin kazara vurulmasıyla ilgili inceleme başlattı.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar ve düğün görüntülerinin izlenmesi sonucu havaya ateş açan 8 kişinin kimliği tespit edildi.

Ev ve araçlarda yapılan aramalarda 6 ruhsatlı tabanca, kurusıkı tabanca, 9 şarjör, 3 ruhsatsız av tüfeği, havalı tüfek ve 361 fişek ele geçirildi.

Havaya ateş açtıklarını kabul eden 8 kişiye toplam 66 bin 576 lira idari para cezası uygulandı.