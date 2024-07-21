Kayseri'de düğünde ruhsatsız tüfekle havaya ateş açan zanlı yakalandı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir düğünde ruhsatsız tüfekle havaya ateş açan zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Zümrüt Mahallesi'ndeki bir düğünde tüfekle havaya ateş ederek güvenliği tehlikeye düşüren H.K. (23) yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin havaya ateş ettiği tüfeğin de ruhsatsız olduğu belirlendi.