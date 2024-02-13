Kayseri'de Engelsiz Yaşam Merkezi'nin Havuzu Açıldı - Son Dakika
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Kayseri'de Engelsiz Yaşam Merkezi'nin Havuzu Açıldı

Kayseri\'de Engelsiz Yaşam Merkezi\'nin Havuzu Açıldı

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nin havuzu, özel gereksinimli vatandaşların kullanımı için hizmete açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın da katıldığı açılış töreninde, merkezde eğitim alan öğrencilerin duyguları dile getirildi. Büyükkılıç, engelli bireylerin tedavisinde yüzmenin önemine vurgu yaparak, havuzun çocukların gelişimine katkı sağlayacağını belirtti.

13.02.2024 17:17  Güncelleme: 17:21
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Kayseri'de özel gereksinimli vatandaşların kullanımı için hayata geçirilen Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezinin havuzu açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi Konferans Salonu'nda açılış töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın da katıldığı programda, merkezde eğitim alan Asya isimli öğrenci duygularını dile getirdi.

Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla hareket edince bütün engellerin ortadan kalktığını belirtti.

Rutin belediyeciliğin yanı sıra birey odaklı, sosyal belediyeciliği çok önemsediklerini ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Fırsat verilince özel yavrularımızın neler yapabileceğini görüyoruz. Buradaki öğrencilerimizin elinden tutulması, fırsat verilmesi, psikologlar, sosyologlar marifetiyle sahip çıkılması, ilmek gibi tek tek örercesine onlara değer verilip, merhamet duygusuyla canlarımızı bağrına basmak çok önemli."

Engelli bireylerin tedavisinde yüzmenin önemli olduğuna dikkati çeken Büyükkılıç, "Hem hidroterapi ile terapi yapacağız hem de bütün kasları geliştiren havuzumuzla çocuklarımızın gelişmesine katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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