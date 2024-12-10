Kayseri'de Eşini Balkondan Atan Kocanın Tahliyesi - Son Dakika
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Kayseri'de Eşini Balkondan Atan Kocanın Tahliyesi

Eşini öldürme suçlamasıyla yargılanan Y.T.'nin tahliyesine karar verildi, duruşma ertelendi.

10.12.2024 17:49
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Kayseri'de eşini 6. katın balkonundan atarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan kocanın tahliyesine karar verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, hakkında "eşi kasten öldürme" suçundan dava açılan tutuklu sanık Y.T, maktul T.T'nin ailesi, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen İ.Ç, olaydan 15 ay önce maktul ile 15-20 günlük arkadaşlığı olduğunu, kendisinin binadan çıkış anına ilişkin kamera görüntüsüne ulaşan sanığa bu durumu itiraf etmek zorunda kaldığını öne sürdü.

Tanık, bu nedenle tartıştığı sanığın sonrasında bıçakla kendisine saldırdığını anlattı.

Maktul T.T'nin babası H.T. ise olaydan önce bu konuyu kızıyla konuştuğunu, tanığın beyanlarının doğru olmadığını ifade etti.

Sanık Y.T. ise önceki ifadesini tekrar ettiğini belirtti. Eşinin kendisini aldattığını, bu nedenle sorunlar yaşadığını iddia eden Y.T, olay günü mutfak balkon camının kanadını açıp üstüne çıkan eşine doğru koştuğunu ancak yetişemediğini öne sürdü.

Eşini öldürmediğini savunan sanık, "Mahkemeye gelen raporda da görüldüğü üzere böyle bir suçu işlemedim. Kızlarım ve kendim için beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tahliyesine karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Nural Sokak'taki 11 katlı binanın 6. katının balkonundan 13 Şubat'ta düştüğü iddia edilen T.T. hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan kocası Y.T. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Politika, 3-sayfa, Mahkeme, kayseri, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Eşini Balkondan Atan Kocanın Tahliyesi - Son Dakika

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