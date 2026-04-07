Kayseri'de Eşini Öldüren Kadına 19 Yıl Ceza
Kayseri'de Eşini Öldüren Kadına 19 Yıl Ceza

07.04.2026 17:52
Kayseri'de kocasını bıçakla öldüren M.U., yeniden yargılanarak 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.U. (30), maktul A.U'nun müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, sanık M.U'nun akıl sağlığının yerinde olduğuna dair raporun geldiğini belirtti.

Cumhuriyet savcısı, önceki celse verdiği mütalaasını yineleyerek, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Maktulün babası O.U, sanığın herhangi bir akıl bozukluğunun olmadığını öne sürerek, "Sanığın akıl sağlığı bozuksa bıçağı oğlumun kalbine nasıl denk getirdi? Kendisinden şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık ise "Takdir mahkemenindir, diyeceğim bir şey yok. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık M.U'ya "nitelikli kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimi de uygulayıp, önceki ceza olan 19 yıl 2 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Olay

Kocasinan ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde 4 Kasım 2023'te M.U'nun bıçakladığı koca A.U, olay yerinde hayatını kaybetmiş, kadın tutuklanmıştı.

"Eşi kasten öldürmek" suçundan hakkında dava açılan sanık M.U, 8 Mayıs 2025'te görülen karar duruşmasında "nitelikli kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimi de uygulanıp 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanığın akıl sağlığı raporu alınmadığı gerekçesiyle dosyayı yeniden incelenmek üzere 2. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Kaynak: AA

