Kayseri'de Eski Eşine Cadde Ortasında Darbe: O.Ö. Tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'de Eski Eşine Cadde Ortasında Darbe: O.Ö. Tutuklandı

Kayseri\'de Eski Eşine Cadde Ortasında Darbe: O.Ö. Tutuklandı

Kayseri'de cadde ortasında eski eşiyle tartışan O.Ö., kadın konusunda darp suçlamasıyla tutuklandı. Olay sonrası çevredekilerin müdahalesi ve ihbarı ile polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

21.11.2024 17:18  Güncelleme: 17:19
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KAYSERİ'de tartıştığı eski eşini cadde ortasında darbeden O.Ö. (36), tutuklandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Sivas Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın ile eski eşi O.Ö., caddede karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.Ö., eski eşine tekme atarak darbetti. Kadın çığlık atarken, bir iş yerinin motokuryeleri şüpheliye müdahale etti. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaçan O.Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Eski Eşine Cadde Ortasında Darbe: O.Ö. Tutuklandı - Son Dakika

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