Kayseri'de Ev Yangını

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir ev yandı.

Argıncık Mahallesi'nde 2 katlı müstakil bir evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.