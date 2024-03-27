Kayseri\'de Evde Fosil Bulunduran Şüpheli Gözaltına Alındı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği üyeleri ve hakemleri ile iftar programında bir araya geldi

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği üyeleri ve hakemleri ile iftar programında bir araya geldi. Başkan Palancıoğlu, birliğin ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, Melikgazi olarak önce insan, önce aile, önce gençlik, önce kadın dediklerini belirtti. Ayrıca, çocuklar için çocuk üniversitesi kuracaklarını ve Türkiye Üstün Zekalılar Vakfı ile Dahiler Koleji'ni Kayseri'ye kazandıracaklarını söyledi.