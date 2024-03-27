Kayseri'de Evde Fosil Bulunduran Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kayseri'de Evde Fosil Bulunduran Şüpheli Gözaltına Alındı

Kayseri\'de Evde Fosil Bulunduran Şüpheli Gözaltına Alındı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir şüphelinin evinde yapılan operasyonda 8 parça fosil ele geçirildi. Fosillerin 10 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlendi. Şüpheli, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla gözaltına alındı.

27.03.2024 13:49  Güncelleme: 13:51
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evinde 8 parça fosil bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erkilet Mahallesi'nde Ç.Y'nin evinde tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

İkamette yapılan aramada 8 parça kabuklu deniz canlılarına ait fosil ele geçirildi. Müze yetkilerince yapılan incelemede 10 milyon yıl öncesi Miyosen döneme ait olduğu değerlendirilen fosillere el konuldu.

"Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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