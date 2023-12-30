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Kayseri'de Evden Ateş Açan Kişi Özel Harekat Polisleri Tarafından İkna Edildi - Son Dakika
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Kayseri'de Evden Ateş Açan Kişi Özel Harekat Polisleri Tarafından İkna Edildi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, evin terasından av tüfeğiyle ateş açtıktan sonra kendine zarar vereceğini söyledi. Olay yerine gelen özel harekat polisleri, kişiyi ikna ederek evden çıkmasını sağladı. M.A, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kayseri\'de Evden Ateş Açan Kişi Özel Harekat Polisleri Tarafından İkna Edildi
30.12.2023 - 22:29,
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Kayseri'de iki katlı evin terasından etrafa av tüfeğiyle ateş ettikten sonra kendine zarar vereceğini söyleyen kişi, özel harekat polislerinin iknası sonucu kilitli olduğu evden çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Balbudak Sokak'ta iki katlı bir evde yaşayan M.A. (50) evin terasından etrafa av tüfeğiyle ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polisin olay yerine gelmesinin ardından kendini eve kilitleyen ve kendine zarar vereceğini söyleyen M.A. özel harekat polisleri tarafından ikna edildi.

M.A, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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Osmanlı, Kayseri, Olay, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Evden Ateş Açan Kişi Özel Harekat Polisleri Tarafından İkna Edildi - Son Dakika
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